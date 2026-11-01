İrem Derici'den nişanlısına ultimatoyum: Ya o imza ya da ben!

Eğlence

İrem Derici, Bostancı'da Burak Bulut'un sahnesine konuk olduğu gecede kuliste basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şubat ayında nişanlandığı Melih Kunukçu ile evlilik planlarını paylaşan şarkıcı, nikâh tarihi için yıl sonunu işaret etti.

Nişanlısına esprili bir dille seslenen Derici, "Bu yıl bitmeden o imzayı atmazsan beni unut bir tanem!" diyerek mesajını net bir şekilde verdi. Şarkıcı ayrıca sevgilisi Melih Kunukçu'nun kendisini sakinleştirdiğini belirtti.