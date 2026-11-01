Şevket Çoruh’tan ödül töreni şovu: Pınar Altuğ’un elini sıkmadı, Tamer Karadağlı’ya salladı

Eğlence

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin kapanış gecesi ödül töreninde yaşanan bir anla konuşuldu. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü vermek için sahneye çıkan Şevket Çoruh, sunuculardan Pınar Altuğ’un elini sıkmayarak geceye damga vurdu. Altuğ’un bu duruma sitem etmesi üzerine Çoruh, durumu toparlamak için ünlü sunucuya sarıldı.

Asıl bomba ise Çoruh’un konuşması sırasında patladı. Konuşmasında Burada önemli konuşma yapan bazı arkadaşlarımızı müdür yapıyorlar diyen oyuncunun, 2023 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine getirilen Tamer Karadağlı’yı kastettiği yorumları yapıldı. Karadağlı, 2021 yılındaki törende Nihal Yalçın ile yaşadığı tartışmayla da hafızalara kazınmıştı.

Emre Kınay ise Pınar Altuğ’a dönerek Şimdi anladın mı elini neden sıkmadığını diyerek şaka yaptı. Şevket Şevket Çoruh ise bu sözlere İlgisi yok, rahatsız etmek istemedim yanıtını verdi. Bu arada gecenin kazananlarından olan "Bir Anne Hakkında" filminin küçük oyuncusu Duygu Köse, ödülünü Şevket Çoruh’un elinden aldı.