Hafsanur Sancaktutan'dan radikal değişim: Trinity modu açıldı!

Eğlence

Hafsanur Sancaktutan, rol aldığı Mercan Köşk dizisinin beklenenden erken final yapmasının ardından şaşırtan bir imaj değişikliğine imza attı. Oyuncu, saçlarını kısacık kestirerek herkesi şaşırttı.

Siyah güneş gözlükleriyle tamamladığı bu yeni stilini Matrix serisinin ikonik karakteri Trinity'ye benzeten Sancaktutan, radikal kararıyla gündeme oturdu. Takipçileri bu ani değişime henüz alışamamış olabilir ama Hafsanur'un kendi görüntüsünden oldukça memnun olduğu görülüyor.

Bizce bu cesur değişim kesinlikle dikkat çekici. Saçları kestirmek bazen yeni bir başlangıcın en iyi yolu oluyor, Hafsanur da bunu tam anlamıyla yapmış. Sizce bu yeni imaj ona yakışmış mı yoksa eski hali daha mı iyiydi?