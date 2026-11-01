Şafak Sezer'in yüzündeki değişim yine gündemde

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Şafak Sezer'in son fotoğrafları, özellikle yüzündeki belirgin dolgunluk ve gerginlik nedeniyle sosyal medyada yeniden tepkilerin odağı oldu. Gri ceket, desenli gömlek ve çapraz çantasıyla kamera karşısına geçen 56 yaşındaki oyuncunun yanaklarındaki dolgunluk ve alın bölgesindeki pürüzsüz görünüm dikkatlerden kaçmadı. Daha önce de botoks ve dolgu yaptırdığı iddia edilen Sezer, bu yeni haliyle estetik müdahalelerin dozunu kaçırdığı yönündeki yorumları tekrar beraberinde getirdi.

Aslında Sezer'in fiziksel değişimi bir süredir konuşuluyor. Son aylarda katıldığı galalarda ve röportajlarda eskisinden oldukça farklı görünmesi zaten dikkat çekmişti. Mimiklerindeki değişim nedeniyle botoks ve dolgu iddiaları ortaya atılmış, ardından da kısa sürede sekiz kilo verdiği ve yağlarını aldırdığı söylentileri yayılmıştı. Oyuncu, bu iddialara kendine has mizahıyla cevap vermişti. Hatta Ağustos ayında manikür yaptırırken çekilen görüntülerinde oldukça zayıfladığı ve yüz hatlarının belirginleştiği görülmüştü.

Bir dönem mimikleri ve yüz ifadeleriyle herkesi güldüren oyuncunun, bu değişimle beraber o karakteristik ifadelerini kaybetmesi takipçilerini üzmüş durumda. Özellikle sosyal medyada "Şu mimikler kayboldu gitti ya ona üzüldüm" şeklinde böyle bir yorum paylaşıldı.

Sinema tarafında ise temposunu düşürmeyen Sezer; 2024'te Kolpaçino 4 4'lük, 2025'te Kutsal Damacana 5: Zombi ve Ocak 2026'da vizyona giren Ketenpere: Dalavere projeleriyle izleyiciyle buluşmuştu. Hem senaryosunu yazdığı hem de rol aldığı yapımlarla tanınan oyuncunun gündeme gelme sebebi ise artık sadece kariyeri değil.