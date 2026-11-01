Tarkan ve Orhan Gencebay'dan beklenmedik düet

Eğlence

Tarkan ve Orhan Gencebay, sürpriz bir gecede buluştu. Gencebay'ın bağlama çalıp Tarkan'ın ise Hatasız Kul Olmaz şarkısını söylediği o anlar, Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre tarafından Instagram'da paylaşıldı. Emre, paylaşımına "Tarkan ımla Orhan ım, iyi geceler" notunu eklemiş.

İkilinin bu performansı sosyal medyada anında ilgi odağı oldu. Aslında Tarkan, Hatasız Kul Olmaz eserini 2012 yılında çıkan Orhan Gencebay ile Bir Ömür albümü için daha önce de seslendirmişti.

Orhan Gencebay'ın sahneye olan mesafeli duruşu meşhur; kendisi sahne profesyonel telaşın romantizmini öldürdüğünü savunuyor. Ama belli ki dost meclislerinde sazını eline almaktan ve arada televizyon programlarına uğramaktan vazgeçmiş değil. Bu ikiliyi böyle bir ortamda görmekten daha iyi ne olabilir ki?