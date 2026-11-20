Eğlence

Hülya Avşar'ın mimar kızı Zehra Çilingiroğlu'nun tasarımları Abu Dabi'de sergilendi. Bu uluslararası başarıyla gündeme gelen genç tasarımcıya, annesi Hülya Avşar'dan duygusal bir destek geldi. Avşar, kızının başarısından duyduğu mutluluğu dile getirirken, "Sadece kızım olduğun için değil, Türk bir sanatçı ve tasarımcı olarak uluslararası sanat dünyasında ülkemizi temsil ettiğin için seninle gurur duyuyorum" sözleriyle takdirini sundu.

Zehra Çilingiroğlu, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı olarak magazin dünyasında tanınsa da son dönemde kendi tarzı ve duruşuyla ön plana çıkıyor. Ailesiyle paylaştığı kareler ve özel hayatından detaylarla sık sık gündeme gelen Çilingiroğlu, sosyal medyadaki aktifliğiyle de dikkat çekiyor.

Sosyal medya ve özel hayat

Zehra Çilingiroğlu'nun son zamanlarda Instagram'da paylaştığı içerikler takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle aletli pilates antrenmanları sırasında yaptığı zorlu hareketleri ve spor salonunda paylaştığı ayna pozlarını takipçileriyle buluşturan genç isim, ilgi çekti. Müzik ve spor tutkusunun yanı sıra özel yaşamıyla da magazin gündemindeki yerini koruyan Çilingiroğlu, son dönemde iş insanı Mürsel Kaya ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. İkilinin 2026 yılının nisan ayında nişanlandığı yönündeki iddialar magazin dünyasında geniş yer bulmuştu.

Çilingiroğlu ayrıca ailesiyle olan bağlarını da sosyal medyada sergiliyor. Kardeşi Kaya ile birlikte verdiği samimi pozlar takipçilerinden tam not alırken, babası Kaya Çilingiroğlu'nun memleketine dair kültürel bir detayı paylaştığı gönderisi de dikkat çekti. Başına taktığı yöresel örtüyle poz veren ve "Tam özüme döndüm şimdi, teşekkürler" diyerek babasını etiketleyen Zehra'nın bu Karadeniz tarzı, kullanıcılardan yoğun övgü aldı.

Ünlü isimlerin memleket merakı

Magazin dünyasında sadece Zehra Çilingiroğlu değil, diğer tanıdık isimlerin kökenleri de sık sık merak ediliyor. Sunucu Esra Erol'un hayat hikayesi bu durumun bir örneği. 12 Mayıs 1982'de İstanbul'un Eyüp ilçesinde kalabalık bir ailede doğan ve beş kız kardeşin ortancası olan Erol, polis memuru olan babası Seyfi Erol'un tayini nedeniyle Kütahya'ya taşındı. Eğitim hayatının büyük bir kısmını Kütahya'da tamamlayan sunucu, 2 Temmuz 2010'da Ali Özbir ile evlendi ve İdris Ali ile Ömer Erol isimli iki çocuk sahibi oldu.

Bir diğer dikkat çeken isim ise oyuncu Oktay Kaynarca. Süleyman Çakır ve Hızır Çakırbeyli gibi ikonik karakterlerle tanınan ve şu sıralar 'Kim Milyoner Olmak İster' programının sunuculuğunu yapan Kaynarca'nın kökenleri de araştırılan konular arasında. 1965 yılında İstanbul Üsküdar'da doğan oyuncunun annesi İstanbullu, babası ise aslen Malatyalı. Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt köyüyle bağını koparmayan Kaynarca'nın adına, memleketi Hekimhan'da bir cadde verildiği biliniyor.

Burcu Özberk'ten aşk itirafları

Oyuncu Burcu Özberk de hem özel hayatı hem de memleketiyle gündemde. 'Güneşin Kızları' ve 'Afilli Aşk' gibi projelerle tanınan oyuncu, katıldığı bir YouTube programında aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Romantik bir ilişkisi olduğunda bunu gizlemeyeceğini belirten Özberk, kalbinin sevmeye de sevilmeye de her zaman açık olduğunu söyleyerek yeni bir aşka yeşil ışık yaktı.

İlişkilerindeki beklentilerini paylaşan oyuncu, karşı taraftan beklediği ilgiyi göremediğinde mesafe koyabildiğini ve soğuduğunu ifade etti. Ayrıca çirkin adam karizmasından hoşlandığını söyleyerek kriterlerini açıkladı. Tüm bu popülerliğinin yanında, Burcu Özberk'ün aslen Eskişehirli olduğu bilgisi hayranları arasında şaşkınlık yaratan detaylar arasında yer alıyor.

Köklerimize dönmek moda oldu galiba, sırada kimin memleketini keşfedeceğiz?