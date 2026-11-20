Eğlence

Sihirli Annem ve Selena dizilerinin yıldızı Gizem Güven ile Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay, yıllar sonra bir araya gelerek takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı. Gizem Güven, sosyal medya hesabında çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafları ile şimdiki hallerini birleştirdiği özel bir paylaşım yayımladı. Paylaşımına "Biraz zaman geçmiş olabilir. 22 yıl kadar" notunu düşen Güven'in bu karesi, ikilinin yıllar geçmesine rağmen değişmeyen gülümsemeleriyle hayranların büyük ilgisini çekti.

Gizem Güven'in şöhret yolculuğu aslında dizilerden çok daha önce, henüz sekiz yaşındayken başladı. Oyunculuk kariyeri henüz başlamamışken yolları Teoman ile kesişen Güven, şarkıcının "İstanbul'da Sonbahar" adlı klibinde rol aldı. Klipteki performansı büyük beğeni toplayınca, ardından televizyon dünyasının fenomen yapımları Sihirli Annem ve Selena dizileri için bu dizilere seçildi ve bu projelerle büyük bir üne kavuştu.

Sihirli Annem dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen sosyal medyada hala konuşulmaya devam eden ikonik yapımlar arasında yer alıyor. İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli ve Metin Serezli gibi isimlerin yer aldığı dizi, özellikle çocuk oyuncuların kariyerleri için önemli bir dönüm noktası olmuştu. Dizide Ceren karakterini canlandıran Gizem Güven'in set arkasında kaydedilen görüntülerine de yeniden rastlandı. Bu videolarda Güven'in sete gelen küçük bir hayranıyla yakından ilgilendiği, ona set alanını gezdirip çekim mekanları hakkında bilgi verdiği görülüyordu. Zeynep Özkaya ve Damla Ersubaşı ile birlikte dönemin en popüler çocuk yıldızları arasında olan Güven'in bu anları, izleyicileri adeta zamanda yolculuğa çıkardı.

Ünlülerin keşfedilme hikayeleri arasında Afra Saraçoğlu'nun yolu ise oldukça farklı gelişti. Üniversite öğrencisiyken parlayan Saraçoğlu'nun ünlenmesinde annesinin girişimi etkili oldu. Kızının ilk reklam çekiminin başarısız geçtiğini fark eden annesi, Instagram üzerinden Özcan Deniz'e mesaj attı. Bu hamle meyvesini verdi ve Saraçoğlu, 2016 yılında yayınlanacak bir filmin setine çağrıldı. Deneme çekimlerindeki performansı beğenilince filmde rol aldı ve böylece televizyon dünyasına giriş yaptı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde eğitim gören oyuncu, oyunculuk kariyerine odaklanmak için üniversite eğitimine ara verdi.

Müslüm Gürses'in sanat yolculuğu ise zorluklarla başladı. 7 Mayıs 1953'te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde doğan sanatçı, ekonomik sıkıntılar nedeniyle üç yaşındayken Adana'ya göç etti. İlkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Gürses, ayakkabı tamircisi ve terzi dükkanında çalışarak hayatını kazandı. Babasının engellemesine rağmen annesinin desteğiyle 14 yaşındayken, 1967 yılında Adana'da bir çay bahçesinde düzenlenen ses yarışmasına katıldı ve burada birinci oldu.

Bu yarışmanın ardından Gürses soyadını kullanmaya başlayan sanatçı, bir süre çay bahçesinde türküler söylese de işler yolunda gitmeyince terziliğe geri döndü. Ancak kaderi, Adana'da bir gazinoda assolist olan Sadık Altınmeşe'nin hastalanmasıyla değişti. Altınmeşe'nin yerine sahneye çıkan Gürses, izleyiciden büyük ilgi görünce mikrofonu bir daha bırakmadı. 1967'den itibaren her cumartesi TRT Çukurova Radyosu'nda canlı yayınlara çıkmaya başladı ve 1968 yılında ilk 45'liği olan "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma"yı yayımladı. İstanbul'a taşındıktan sonra plaklar dolduran sanatçı, "Sevda Yüklü Kervanlar" şarkısıyla satış rekorları kırarak geniş kitlelere ulaştı.