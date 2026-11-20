Eğlence

Televizyon dünyasındaki final haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisinin ekran macerası sona eriyor. Dizinin 13. bölümüyle izleyicilerine veda edeceği bildirildi.

Kerem Alışık'ı yeniden televizyona taşıyan yapımda, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Doğukan Güngör de başrolde yer alıyordu. Aslında geçtiğimiz günlerde maliyetleri düşürmek için dizide bir indirim yapıldığı konuşulmuştu ancak bu düzenlemenin ardından yapımın final yapacağı haberi geldi.

Sektörde genel olarak artan yapım maliyetleri ve reklam gelirlerindeki düşüşten bahsedilirken, Haysiyet, salı akşamları Tuzlu Kahve, Anne Yarısı ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi yapımlarla aynı gün yayınlanıyordu. Tuzlu Kahve ve Anne Yarısı salı akşamlarının reyting yarışında öne çıkıyordu. Salı akşamları, televizyon ekranlarının rekabeti yüksek günlerinden biri hâline gelmişti.

Üstüne bir de ATV'nin yeni dizisi Hamal'ın salı günü yayınlanacağı iddiaları eklenince, bu iddialar gündeme gelmişti. Haysiyet'in final kararının ardından salı akşamı yayınlanan diziler arasındaki rekabetin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.