Eğlence

Deren Talu, 30. yaşına girdi. Sunucu Defne Samyeli, kızının doğum gününü Instagram üzerinden paylaştığı bir mesajla kutladı.

Samyeli, paylaşımında kızının çocukluk fotoğrafını kullandı ve notuna "Benim canım kızım iyi ki doğdun. Hep bebeğimsin, seni çok seviyorum" yazdı. Deren Talu da doğum günü pastasıyla poz verdiği bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Samyeli ve Eren Talu'nun kızı olan Deren Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. 30 yaşına girmekle beraber 'bebek' kalmaya devam etmek şaka mı gerçekten?