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Şarkıcı Sharon Kovacs, hamileliğiyle ilgili yaşadığı komplikasyonlar sebebiyle hastanede tedavi gördüğünü duyurdu. Sosyal medya üzerinden içten bir açıklama yapan Kovacs, bebeğinin çok erken doğmak istediğini belirtti. Doktorların şu an için doğumu durdurmayı başardığını ve bebeği mümkün olduğunca uzun süre karnında tutmak için çalıştıklarını söyleyen Kovacs, en az bir ay daha, hatta belki bebek doğana kadar hastanede kalacağını açıkladı.

Durumun belirsiz ve korkutucu olduğunu ifade eden Kovacs, her şey yolundaymış gibi davranmayacağını belirterek önceliğinin kendi sağlığı ve küçük kızı olduğunu söyledi. Kovacs, kendisine gönderilen sevgi dolu mesajlar ve destekler için takipçilerine teşekkür etti.

Ufuk Beydemir, geçtiğimiz aylarda ultrason görüntüsüyle baba olacağını duyurmuş ve çiftin bir kız bebek beklediğini açıklamıştı. Beydemir, sevgilisi Kovacs'ın büyük emek verdiği bebek odasını da takipçileriyle paylaşmıştı.

Doğumun planlanandan erken başlayabileceğini duyuran Ufuk Beydemir, sevgilisinin yanında olmak için Hollanda'ya gitmiş ve bu sebeple 18 Kasım'da yapmayı planladığı konserini ertelemişti. Hollanda'ya ulaştıktan sonra hastane odasından paylaşım yapan Beydemir, doktorların doğumu ertelemek için çalıştığını, gidişatın iyi olduğunu ve hem Sharon'ın hem de bebeğin gayet iyi olduğunu aktarmıştı.