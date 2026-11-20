Eğlence

Özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih eden şarkıcı Arar, eşi Febyo Taşel ile olan başlangıcını anlattı. Arar'a göre Febyo Taşel'in kendisine açılması neredeyse bir yıl sürmüş. İkilinin yakınlaşması bir yılbaşı gecesi, ön grup olarak sahne aldıkları bir etkinlikten sonra, arkadaşlarının evinde toplanmalarıyla başlamış. Febyo Taşel, arkadaşlarının da cesaretlendirmesiyle duygularını dile getirmiş. İlişkileri başladıktan yaklaşık iki yıl sonra evlilik konusunu beraberce gündeme almışlar. Arar, romantik bir evlenme teklifi almadığını belirterek; tek taş yüzüklerin kese kağıtlarına konduğu ya da buzul üstünde söylenen sözlerin olduğu tekliflerin bazılarının çoktan bittiğini, ancak bu tekliflerin hafızalardan silinmediğini, kendisi için ise romantizmin biraz komik geldiğini söyledi.

Sürpriz teklifler ve ani kararlar

Sürpriz teklifler sosyal medyada da yankı buluyor. Teşkilat dizisinin Bahar'ı Buçe Buse Kahraman, ABD tatilindeyken üç yıllık sevgilisi Kaan Akyıldız'dan evlilik teklifi aldı. Kahraman, bu anları Artık en sevdiğim masal Küçük Deniz Kızı değil... notuyla paylaştı. Benzer şekilde oyuncu Doğaç Yıldız da sevgilisi Başak Çoruh'a Mısır'da sürpriz bir teklif yaptı. Yıldız, bu anları sosyal medyada paylaşırken altına She said ‘evlenirim tabi salak’ sonunda güneşin üstümüze doğması tesadüf değil. Teşekkürler RA. şeklinde esprili bir not ekledi.

Bazı evlilikler ise çok daha hızlı gelişiyor. Yasemin Allen, Las Vegas’ta sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturduğu Erdal Kaya ile evliliği hakkında konuştu. Erdal Kaya'nın Vegas'ta işleri varken İstanbul'a gelip annesinden izin alarak Allen'ı Vegas'a çağırdığını anlatan oyuncu, orada yıldırım nikâhı yaptıklarını söyledi. Bu sürecin çok son dakika olduğunu, internet üzerinden yayın yaptıklarını ve bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiklerini dile getirdi. Allen, nazara inanmaya başladığı için uzak kaldığını, annesinin Erdal Kaya'yı çok sevdiğini ve karakterlerinin benzediğini belirtti. Annesinin çocuk isteyebileceğini ancak şu an bir şey olmadığını söyleyen Allen, Amerika'daki evini bırakıp iş görüşmeleri için İstanbul'a döndüğünü ve iki ülke arasında mekik dokuyacağını anlattı.

Kaderin cilvesi ve ısrarlı teklifler

Bazı aşklar ise tamamen tesadüfler üzerine kurulu. Bosna asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik, Gamze Özçelik ile aşkının nasıl başladığını anlattı. Strik, yıllar önce Gana'da bir köye gittiğini, iki yıl sonra Gamze Özçelik'in ekibiyle aynı köye gittiğini ve köydekilerin kendisinden bahsettiğini söyledi. Gamze Özçelik'in kendisine mesaj atıp Umuda Koşanlar Derneği'ne davet etmesiyle tanıştıklarını, birlikte yardım faaliyetlerinde bulunurken aşık olduğunu belirten oyuncu, Özçelik'in yardımseverliğine ve ruhuna âşık olduğunu ifade etti.

Sema Şimşek ve Burak Hakkı'nın hikayesi ise oldukça uzun bir sürece yayılmış. Bir açılışta tanışan ancak bir yıl boyunca görüşmeyen çift, Best Model kampında tekrar karşılaştı. On günlük kamp boyunca defalarca selamlaşsalar da konuşmadılar. İkisi de yarışmada birinci seçilmesine rağmen yakınlaşma hemen gerçekleşmedi. Defilelerde karşılaşmaya devam eden çift, 1998 yılında Moskova'da bir defile için gittiklerinde yakınlaştı. Sema Şimşek, teklifin arabada sinemaya giderken, Burak Hakkı'nın ani bir fren yapıp Ben seninle evlenmek istiyorum demesiyle geldiğini anlattı. Çiftin Rüzgar adında bir bebekleri oldu ancak evliliklerini sona erdirdiler.

Bazı teklifler ise tek seferde sonuçlanmıyor. Cansu Kurtçu, Fettah Can'dan tam yedi kez evlenme teklifi aldığını açıkladı ve ancak yedinci teklifte evlenmeye karar verdiğini söyledi. Diğer yandan Demet Akalın, eşi Okan Kurt'u altı ayda nikâh masasına oturttuğunu belirterek, ona evlenmeyi düşünüp düşünmediğini sorduğunu, Okan Kurt'un bu soruya net cevap veremeyince ayrıldıklarını, ancak ertesi gün Okan Kurt'un evlenme teklifi ettiğini anlattı.

Son olarak, Emre Altuğ'un Çağla Şıkel'e yaptığı teklif ise oldukça duygusaldı. Altuğ, Şıkel'e babasının mezarını ziyarete gittikleri 23 Nisan'da, mezar başında evlenme teklif etti. Çağla Şıkel, gözyaşları içinde bu teklife fazla düşünmeden "evet" dedi. Diğer tarafta, "Hudutsuz Sevda" setinde tanışıp arkadaşlıkları aşka dönüşen Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı'nın hikayesi var. Köseoğlu, Nezir Çınarlı'dan gelen romantik teklife "Evet" dediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.