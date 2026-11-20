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Murat Boz, ekim ayında İstanbul'da yaşanan şiddetli yağışlar sırasında Sarıyer Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'nda mahsur kaldığı gün kendisini ve ekibini kurtaran dalgıç polisleri ziyaret etti. Şarkıcı, İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirdiği ziyarette, güvenli tahliyesini sağlayan ekibe teşekkürlerini iletti.

O gün stüdyoyu basan sular nedeniyle Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir dahil 200'den fazla kişi mahsur kalmıştı. Su seviyesinin yükselmesi ve akıntının şiddeti yüzünden bölgeye karadan ulaşım imkansız hale gelmiş, kurtarma operasyonu botlarla yürütülmüştü.

Yaşanan zor anları unutmayan Boz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ekiplerin fedakârlığına dikkat çekti. Boz, "Sel felaketinin yaşandığı gün, ekibimle birlikte mahsur kaldığımız yerden sağ salim tahliye edilmemizi sağlayan kahramanları bugün ziyaret ettim" diyerek, ekiplerin zor şartlar altında büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.

Kendi canlarını riske atarak başkalarının hayatını kurtarmak için mücadele eden ekiplere teşekkür eden şarkıcı, tahliyeyi gerçekleştiren ekibin başındaki Müdür Ertaç Özcan'a ve tüm dalgıç polis arkadaşlarına gönülden teşekkürlerini sundu.