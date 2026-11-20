Eğlence

Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, bu kez oyunculuğuyla değil, tarzıyla gündemde. Renklerde zıtlığı sevdiğini belirten oyuncu, kombinini tamamen kendi zevkine göre hazırladığını söyledi.

Ünsal'ın renk uyumuyla dikkat çeken paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede yüz binlerce görüntülenmeye ulaştı. Oyuncunun renk uyumu sosyal medyada beğeni topladı.

Sinem Ünsal, ilk kez Çoban Yıldızı dizisinde Güneş karakteriyle ekrana çıktı;, Siyah Beyaz Aşk ve Kızım dizilerinde de rol almıştı. Geniş kitlelerin tanıdığı Mucize Doktor'da Dr. Nazlı'yı canlandıran oyuncu, daha sonra Elbet Bir Gün dizisinde Gizem karakterine hayat verdi. Gizli Saklı ve Senden Önce dizilerinde de yer alan Ünsal, 2024 yılından beri Uzak Şehir'de Ozan Akbaba ile aynı kadroda yer alıyor.

Bizce renklerin zıtlığı her zaman riskli olsa da Sinem Ünsal bu işin altından başarıyla kalkmış. Sizce bu kombin 'riskli' mi yoksa 'ikonik' mi?