Şarkıcı, son üç ayda verdiği 33 konserle dikkatleri üzerine çekerek müzikseverlere birbiri ardına unutulmaz geceler yaşattı. Enerjisi, güçlü yorumları ve sahne hakimiyeti, adını gündemde tutmaya devam ediyor.

Hande Ünsal'ın konser ve etkinlikler için en çok talep gören isimlerden biri olmasının ana nedeni, poptan arabeske, Türk müziğinin çok sevilen klasiklerinden kendi hitlerine uzanan geniş repertuvarı. Her türden dinleyiciye hitap eden Ünsal, sahnedeki başarısıyla öne çıkıyor.