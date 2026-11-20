Eğlence

D-Smart ve Dream Türk TV'nin ortak yapımı Smart Sahne programına konuk olan oyuncu Melis Özçimen, canlandırdığı Gülsüm karakterinin zorluğuna değindi. Sokaktaki insanların karaktere verdiği tepkilerin kendisini mutlu ettiğini belirten Özçimen, "Aşk çok başka bir şey ama tabii ki hiçbir şey Gülsüm'ün yaptıklarını haklı çıkarmaz" dedi. Aldatmanın tamamen kişilerin karakterine bağlı olduğunu savunan oyuncu, insanın içinde varsa aldatacağını ekledi.

Oyunculuk dünyasındaki zorlukları da paylaşan Özçimen, İstanbul'a geldiğinden beri her şeyle tek başına mücadele ettiğini söyledi. Kadınların önünün her sektörde çok engebeli olduğunu belirten oyuncu, güzelliğin ve iyiliğin hem avantaj hem de dezavantaj getirdiğini ifade etti. Küçüklük haliyle karşılaşsaydı, onun kendisine sarılacağını da ekledi.

Sosyal medyada Meryem Uzerli’nin Hürrem Sultan performansını taklit ettiği videolarla dikkat çeken Melis Özçimen, Uzerli ile tanışma anını da anlattı. Hayranı olduğu insanlarla tanışmanın güzel olduğunu söyleyen oyuncu, Uzerli'nin güzelliği ve enerjisinden çok etkilendiğini, karşısında gördüğünde ise dilinin tutulduğunu ve hiç konuşamadığını belirtti. Hürrem Sultan'ın Gülsüm'e ne tavsiye vereceği sorusuna ise "Aferin, şimdi bir de erkek doğur derdi" şeklinde yanıt verdi.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Özçimen, babası ve ağabeyinin Fenerbahçe'yi, annesinin ise Beşiktaş'ı tuttuğunu söyledi. Hayatta sabit bir insan olduğunu, hatta kuaförünün bile hep aynı olduğunu belirten oyuncu, erkek arkadaşı istese bile takımını değiştirmeyeceğini net bir şekilde dile getirdi.

Gizli aşka inanmadığını söyleyen Melis Özçimen, sevgilisini gizleyecekse neden aşk yaşadığını sorguladı. Saklanan bir ilişkide sorun olduğunu düşündüğünü belirten oyuncu, nazar değmemesi için paylaşmamayı farklı bir durum olarak gördüğünü söyledi. Sektör dışından biri olan erkek arkadaşının alanına saygı duyduğu için onu paylaşmadığını ancak yakın çevresindeki herkesin sevgilisini bildiğini açıkladı.