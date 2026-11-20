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Eski futbolcu Gökhan Töre ile mimar Buket Töre arasındaki boşanma süreci, yargıya taşındı. İki çocuk sahibi çiftin arasındaki anlaşmazlıklar artık yargıya taşınırken, Buket Töre'nin ortaya attığı iddialar gündeme geldi.

Doğum gününde gelen şok: Kapılar kırıldı, saatler gitti

Son olayın 2 Ekim'de, Buket Töre'nin doğum gününde yaşandığı iddia edildi. İddialara göre Gökhan Töre, kıskançlık nedeniyle eşine saldırdı ve yatak odasının kapısını kırdı. Üstelik olay burada bitmedi; Töre'nin evde bulunan milyon dolarlık saatleri ve diğer değerli eşyaları da yanına alarak evi terk ettiği öne sürüldü. Töre'nin kasayı boşalttıktan sonra eşine “Seni terk ediyorum” diyerek evden ayrıldığı iddia edildi.

Silah tehditleri ve boşaltılan ortak kasa

Olaylar sadece doğum günüyle sınırlı değil. Buket Töre, eşinin alkolün etkisiyle kıskançlık krizleri yaşadığını ve bu anlarda kendisine karşı tehditkar davranışlar sergilediğini öne sürdü. Hatta iddiaların en korkutucu kısmı, Gökhan Töre'nin evdeki kasadan çıkardığı silahı doğrudan eşine doğrulttuğu yönünde.

Ekonomik savaş da aynı sertlikte devam ediyor. Buket Töre'nin iddiasına göre Gökhan Töre, ortak banka kasasını tamamen boşalttı. Dilekçeye göre Buket Töre hemen bankaya gitti ve kasanın Gökhan Töre tarafından boşaltıldığını öğrendi. Ayrıca evli oldukları dönemdeki tüm malvarlığının baskıyla Gökhan Töre üzerine kaydedildiği savunuluyor.

Mahkemeye başvuru ve mal kaçırma endişesi

Buket Töre, eşinin malvarlığını üçüncü kişilere devrederek kaçırabileceği endişesiyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, Gökhan Töre'nin eve alkollü bir şekilde zorla girdiği, çalışanları tehdit ettiği ve eşine ait olan değerli tabloları da aldığı iddia edildi.

Özellikle Muğla'da bulunan dört taşınmazın edinilmesinde Buket Töre'nin çok önemli bir katkısı olduğu belirtilirken, Gökhan Töre'nin üç değerli aracını satışa çıkardığı da öne sürüldü. Bu nedenle, taşınmazlar ve araçlar başta olmak üzere tüm malvarlığına ihtiyati tedbir kararı verilmesi talep edildi.

Gökhan Töre'den sert yanıt

Tüm bu ağır suçlamalar karşısında sessiz kalmayan Gökhan Töre, sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yayınladı. Basında yer alan iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu savunan Töre, haberlerin somut bilgi ve belgelere dayanmadığını ve sadece kendi itibarını hedef aldığını belirtti. Kamuoyundan doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini rica etti.

Gökhan Töre açıklamasında, bu haberleri yaptıran şahsın para hırsı ve şahsi menfaatleri uğruna iki kız çocuğunun psikolojisini bile hiçe saydığını iddia etti. Bu kişinin hukuk dışı yollara başvurabileceğini bildiğini söyleyen Töre, tüm bu sürecin ve yaşanan yozlaşmanın ileride mahkeme kayıtlarına yansıyacağını ekledi.

Süreç mahkemede devam ediyor.