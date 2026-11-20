Eğlence

Sermiyan Midyat, Karakuyu dizisindeki rolü için hikâyenin gücünden ve kadın kahramanın öyküsünden çok etkilendiğini açıkladı. Uzun bir aradan sonra bu projeyi tercih ettiğini belirten oyuncu, dizide Kadir Ağa karakterine hayat veriyor.

Kadir Ağa’yı "güç hastalığına yakalanmış bir adam" olarak tanımlayan Midyat, karakterin her şeyi kontrol altında tutmak isteyen ve iktidar hırsıyla hareket eden bir yapıda olduğunu söyledi. Oyuncu, canlandırdığı kişinin çevresini küçümseyen, şehirli ve büyük adam olma özlemiyle vicdansızlıklar yapabilen, herkesin emrinde ve kontrolünde olmasını isteyen bir karakter olduğunu vurguladı.

Dizinin hikâyesi ise geçmişinden uzaklaşarak yeni bir hayat kurmaya çalışan Ferda'nın, hayatını ve toprağını geri alma mücadelesine odaklanıyor. Aile sırları ve güç savaşlarının olduğu Karakuyu, OGM Pictures imzasıyla çok yakında Kanal D ekranlarında olacak.

Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun’un, senaryo tarafında ise Deniz Akçay’ın oturduğu dizinin kadrosu oldukça kalabalık. Onur Tuna, Özge Törer, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç, Emrah Özdemir, Ayça Erturan, Cihan Talay, Burcu Salihoğlu, Ceren Koç, Özlem Taş, Pervin Mert, Selen Güney, Abdullah Cersel, Defne Burnaz, Betül Alaz, Deniz Bal, Emin Çalış, Yaren Özkoca, Efe Akerler, Alperen Yazıcı ve Nazan Diper projede yer alıyor.

Kadir Ağa'nın bu hırsı ve vicdansızlığı bizi ne kadar yorar dersiniz?