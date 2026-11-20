Eğlence

Acun Ilıcalı, torunu Ela'nın birinci yaşını sosyal medyada paylaştığı karelerle kutladı. Ünlü televizyoncu, paylaşımına "Ela'mız ilk yaşını bitirmiştir. Hayırlı uğurlu olsun" notunu düşerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı alan bu kareler, yine gündemin üst sıralarına yerleşti.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve Efe Ceyhun çifti, 2016 yılında evlenmiş ve 2020 yılında ilk çocukları Begüm ile anne baba olmuştu. Bu doğumla ilk kez dedelik heyecanı yaşayan Acun Ilıcalı, daha sonra dünyaya gelen ikinci torunu Ela ile bu mutluluğu katladı.

Sadece Acun Ilıcalı değil, sanat dünyasından başka isimler de torun sevinci yaşıyor. Sibel Can, oğlu Engincan Ural ve Merve Ural çiftinin geçtiğimiz yılın ekim ayında kızlarının dünyaya gelmesiyle ilk kez babaanne olmuştu. İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin de güzelliğiyle sıkça konuşuluyor. 2025 yılında vefat eden Ferdi Tayfur'un torunu Emirhan Turanbayburt, dedesiyle olan benzerliğiyle dikkat çekerken; Orhan Gencebay'ın torunu Efe Gencebay de ilgi odağı olan isimler arasında.

Acun'un torun sevgisi gerçekten bambaşka, sizce de en tatlı dede değil mi?