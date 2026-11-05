Yüsra Geyik takside bekledi, Nehir Erdoğan arka kapıdan çıktı

Eğlence

Oyuncular Yüsra Geyik ve Nehir Erdoğan, İstanbul Arnavutköy'de Mustafa Sirmen ve eşi Sevil Sirmen ile bir araya geldi. İki oyuncunun gece sonunda farklı kapılardan ayrılması dikkat çekti.

Mekan çıkışında gazetecilerle sohbet eden Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisindeki Zeliş karakteriyle özdeşleştiği eski çekim mekanını ziyaret ettiğini ve bunun kendisini duygulandırdığını anlattı. Sohbet bittiğinde Nehir Erdoğan'ın da kendisiyle geleceğini düşünerek taksiyi bekleten Geyik, beklediği olmadı.

Nehir Erdoğan, Geyik'in beklediği kapıdan çıkmak yerine, arkadaşlarıyla birlikte mekanın arka kapısından ayrıldı. Neden arka kapıyı tercih ettiği belli olmayan Aralarında bir sorun yaşandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.