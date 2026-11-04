Kadir Ezildi temizlik operasyonu için geri dönüyor

Eğlence

En Hamarat Benim programının bitmesiyle NOW TV defterini kapatan Kadir Ezildi, yeni adresi belli oldu. TV8 ekranlarında 'Temizlik Benim İşim' isimli programla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan sunucunun yayın tarihi de fragmanla birlikte netleşti.

fragmanda Survivor ve MasterChef'teki temizlik anlarını izlediğimiz Ezildi, Acun Ilıcalı'nın kendisini aradığını da anlattı. Acun Ilıcalı'nın kendisini arayıp "TV8'de temizliği var mısın?" dediğini belirten sunucu, "Yokum mu deseydim?" diyerek durumu özetledi.

Kadir Ezildi'nin sunacağı Temizlik Benim İşim, 9 Kasım 2026 Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 12.45'te TV8'de başlayacak.