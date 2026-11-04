Şevket Çoruh ve Özge Turna el ele yakalandı

Eğlence

Şevket Çoruh, eşi Özge Turna ile el ele katıldığı özel bir geceyle gündeme geldi. 2018 yılında nikah masasına oturan çiftin görüntüleri kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Kendisinden 15 yaş küçük olan Özge Turna, gecedeki güzelliğiyle tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları da durumu hemen sahiplenip "çok yakışıyorlar", "eşi çok güzel" ve "şanslı adam" şeklinde yorumlar yağdırdı.

Şevket Çoruh, şu sıralar Çakallarla Dans serisinin sekizinci filmi Şututgart Çıkarması ile adından söz ettiriyor. Oyuncunun daha önce 1993-2004 yılları arasında meslektaşı Günay Karacaoğlu ile yaptığı evliliğinden Gülenay adında bir kızı var.

Şevket Bey'e bu şans gerçekten yakışmış, bizce çok tatlı bir çift olmuşlar değil mi?