Hülya Avşar'dan kameralara set: Artık ayaküstü konuşmak yok

Eğlence

Hülya Avşar, Yeniköy Sahili'nde köpeği Güllü ile yürüyüş yaparken basın mensuplarıyla karşı karşıya geldi. Kameraları fark edince eliyle yüzünü kapatarak görüntülenmek istemediğini net bir şekilde belli eden sanatçı, muhabirlerin röportaj isteklerine pek sıcak bakmadı.

"Artık sokakta ayaküstü konuşmayacağım, haberiniz olsun" diyerek sınırını çizen Avşar, gazetecilerin kendisini sevdikleri için röportaj yapmak istediklerini söylemeleri üzerine "Beni rahatsız etmeyin çocuklar" şeklinde yanıt verdi. Klasik bir 'gizli kalma' çabası mı yoksa gerçek bir bıkkınlık mı bilemeyiz ama Hülya Hanım'ın tavrı oldukça keskindi.

Sizce sokakta röportaj dönemi gerçekten bitti mi?