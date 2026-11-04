Berdan Mardini ve Dilara Talay sessiz sedasız boşandı

Eğlence

Şarkıcı Berdan Mardini ile öğretmen Dilara Talay boşandı. Nisan 2025'te Başakşehir'de sessiz sedasız evlenen çift, Silivri Adliyesi'nde tek celsede evliliklerini sonlandırdı.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Mardini, kendisinden 15 yaş küçük olan Talay ile Nisan 2025'te evlenmişti. Çift, daha önce de evliliklerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelmişti. Taraflardan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Berdan Mardini daha önce 2010 yılında evlendiği Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Mardini ve Yelliler'in Ezmira ve Miran adında iki çocuğu var.