Burak Özçivit'in dizisinde şiddet krizi: Fragman yeniden düzenlendi

Eğlence

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Güneşin Doğduğu Yer dizisinin sekizinci bölümü için yayınlanan ikinci tanıtım, izleyicileri öfkelendirdi. Fragmandaki Kenan karakterinin bir kadını raylara atıp ayağıyla başına basması ve ona silah doğrultması sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı.

İzleyiciler, televizyon dizilerinde kadına yönelik şiddet sahnelerinin yer almasını sert dille eleştirdi. Özellikle bu görüntülerin gençler üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken kullanıcılar, senaryoya tepki göstererek diziyi boykot edeceklerini açıkladı.

Sosyal medyadaki bu büyük yankı sonrası yapım ekibi geri adım attı. Gelen eleştiriler üzerine fragman yeniden düzenlendi ve Burak Özçivit'in canlandırdığı karakterin kadının başına bastığı tartışmalı görüntüler tanıtımdan tamamen çıkarıldı.

Şaka mıyız biz, 2026 yılında hâlâ fragmanlarda böyle sahnelerle mi karşılaşacağız?