Diziler bir bir erteletilirken Burcu Cavrar sessizliğini bozdu

Eğlence

Televizyon dünyasında yaşanan reklam krizi ve peş peşe gelen yayın ertelemeleri sektörü sallarken, Taşacak Bu Deniz'de Hicran karakterini canlandıran Burcu Cavrar yaşananlara dair konuştu. Kendi projesinin bu süreçten etkilenmediğini ve devam eden bir işin içerisinde olduklarını belirten oyuncu, genel durumun çok can sıkıcı olduğunu vurguladı.

Yaşananların sadece televizyon dünyasını değil herkesi etkilediğini söyleyen Cavrar, ekonomideki değişimlerin ilk olarak kendi sektörlerine yansıdığını ifade etti. Durumu "Biz etkilenen taraftayız, hepimiz. Keşke böyle olmasa" sözleriyle özetleyen oyuncu, konu hakkında daha fazla yorum yapmak istemedi.

Sektördeki erteleme zinciri 29 Ekim'de başladı. Star TV, Sevdiğim Sensin'in yeni bölümü yerine tekrarını yayınlama kararı aldı. Ardından Show TV Muhtemel Aşk'ın, NOW ise Halef: Köklerin Çağrısı'nın yeni bölümünü erteledi. Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, cumartesi günü ise Başkalarının Hayatı ile Güller ve Günahlar'ın yeni bölümleri ekrana gelmedi. Böylece bir hafta içinde yeni bölümü yayınlanmayan dizi sayısı altıya ulaştı.

Bu ertelemelerin arkasında kanalların yeterli reklam alamamasının olduğu öne sürülürken, Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film kararı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na bağladı. Tüm bu karmaşaya rağmen Taşacak Bu Deniz yayın planını bozmadı ve Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanmadığı 30 Ekim Cuma akşamı sezon rekorunu kırdı.