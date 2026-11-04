Şebnem Ferah Adana'yı yıktı geçti: 16 bin kişiyle dev düet

Eğlence

Şebnem Ferah, yeniden başlayan konser serisini Adana'ya taşıdı. 31 Ekim'de Çukurova Üniversitesi Festival Alanı'nda sahne alan sanatçı, yedi yıl sonra Adanalı hayranlarıyla buluştu. 16 bin kişinin katıldığı gecede müzikseverler, Ferah'ın şarkılarına baştan sona eşlik etti.

Gecenin açılışını Anka kuşu metaforlu bir video yaptı. Konser, "Çakıl Taşları" ve "Başka Bir Yol Var" parçalarıyla başladı. Sevilen parçalarını seslendiren Ferah'a binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti. Özellikle "Sigara" ve "Sil Baştan" şarkılarında seyircinin sesi daha da yükseldi, konser boyunca "Bir daha!" tezahüratları duyuldu. Ferah, bu yoğun ilgi karşısında performansını uzatmayı da ihmal etmedi.

Gecenin en duygusal anlarında Ferah, üç şarkıyı yalnızca Ozan Tügen'in piyanosu eşliğinde seslendirdi. Özellikle "Yağmurlar" sırasında 16 bin kişilik dinleyici korosu sanatçıya eşlik etti. Bu anlar gecenin en unutulmazları arasına girdi.

Sahne performansında Ferah'a klavyede Ozan Tügen, bas gitarda Buket Doran, davulda Aykan İlkan, üflemelilerde Serdar Barçın, geri vokalde Ceren Tügen Akdeniz ve gitarda Barış Manisa eşlik etti. Sanatçının konser serisi, 7 Kasım'da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda devam edecek.