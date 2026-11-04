Sevdam Karadeniz için yolun sonu: Reytingler yerle bir oldu

Eğlence

Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin başrollerini paylaştığı Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz, 2 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan dördüncü bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. 12 Ekim'de ilk bölümüyle başladığı yolculukta reytingleri hızla düşen dizi, izleyiciyi tutmayı başaramadı.

Sayılarla bakınca durum daha da vahim. Total kategorisinde 2,11 reytingle giriş yapan yapım, ikinci bölümde 1,84'e, üçüncü bölümde ise 1,25'e geriledi. Final bölümünde ise 0,91 reytingle günü 34. sırada kapatarak tarihi bir düşüş yaşadı. Açık konuşalım, bu tabloyla devam etmesi zaten mucize olurdu.

İşin ilginç yanı, televizyonda tutunamayan dizinin dijitalde aslında karşılığı vardı. YouTube'da toplam 38 milyon izlenmeye ulaşması dikkat çekse de bu ilgi maalesef reytinglere yansımadı. Hatta farklı bir kanalda devam edebileceği konuşulsa da şu an için kesinleşmiş bir açıklama yok.

Sadece izleyiciyi değil, bölge ekonomisini de etkileyen bir veda oldu bu. Özellikle Maçka başta olmak üzere Trabzon'un birçok yerinde çekilen dizi, yerel tanıtıma katkı sağlıyordu. Yaklaşık 200 kişiye doğrudan iş imkanı sunan yapım; konaklama, ulaşım ve esnaf için ciddi bir ekonomik destek kapısıydı. Çekim ekibinin şehirden ayrılmasıyla birlikte bu faaliyetler de sona erdi.

Karadeniz'in o eşsiz doğasını izlemek keyifliydi ama dört bölümle veda etmek gerçekten üzücü. Sizce dijitalde bu kadar izlenip reytingde batması tamamen izleyici profilinin değişmesiyle mi ilgili?