Şaka mı bu? Canan Tolon'un heykelleri gümrükte balyozla parçalandı

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Sanatçı Canan Tolon, Londra'da düzenlenecek sergisinde yer alması planlanan heykellerinin İngiltere gümrüğünde parçalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Eserlerin gümrükte 'şüpheli' olarak değerlendirildiği için balyozla kırıldığını belirten Tolon, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Şüpheli diye Londra'ya sergime gidecek heykellerimi gümrükte balyozla parçaladılar. Metal armatürlere de prosedür gereği el koyuldu.”

Tolon, 25. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi olmuştu. Ödülün, göç, yıkım ve zaman kavramları üzerinden günümüzü yorumlayan ve hafıza üzerine çalışmalarıyla tanınan sanatçı kimliği nedeniyle verildiği açıklanmıştı.