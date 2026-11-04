Deniz Baysal'ın reklamındaki sütyen krizi

Eğlence

Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldızı Deniz Baysal, yer aldığı yeni reklam filmiyle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan videoda, oyuncunun tercih ettiği kombinde sütyen izinin belirgin olması Markanın videoyu kısa süre içinde sildiği iddia edildi. İddialara göre marka, videoyu hızlıca sildi ve dijital müdahaleyle izi kaldırdıktan sonra yeniden paylaştı.

Tabii bu kadar hızlı bir 'temizlik' operasyonu sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Deniz Baysal'ın hayranları ve internet dünyası, yapılan bu müdahaleye tepki gösterdi. Markanın bu hamlesi kısa sürede tepki topladı.

Kısacası, sütyen izi nedeniyle yaşanan bu olay sosyal medyada dikkat çekti. Sizce bu kadar küçük bir detay için videoyu silip yeniden yüklemek gerçekten gerekli miydi?