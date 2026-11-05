Daha 17 ekibi Bodrumspor tribünlerini salladı

Eğlence

Kanal D'nin Bodrum'da çekilen dizisi Daha 17'den tanıdığımız Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz ve yönetmen Emre Kabakuşak, Bodrum Şehir Stadyumu'ndaki Ümraniyespor maçında tribündeydi. Yeşil-beyazlı ekibe destek veren üçlü, maçın 1-1 beraberlikle sonuçlandığı mücadeleyi yakından takip etti.

Maçın ardından Daha 17 ekibinin futbolcularla soyunma odasında çektirdiği bir hatıra fotoğrafı paylaşıldı. Bodrumspor'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu kareye Kulüp Başkanı Taner Ankara'nın "Biz hiç kaybetmedik; ya kazandık ya öğrendik" sözleri eşlik etti. Bizce bu pozitif enerjiye her takımın ihtiyacı var.

Daha 17 ekibi, Bodrumspor ile daha önce de anlamlı bir projede bir araya gelmişti. Oyuncular daha önce 18. Uluslararası Sarı Yaz Festivali kapsamındaki İyilik Pazarı'na katılarak eğitime destek için gönüllü olmuştu. O etkinlikte Çağan Efe Ak'a Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Helin Elveren ve Batuhan Mora da eşlik etmişti. Sanat ve futbol dünyasını buluşturan bu dayanışma ruhuna bayıldık.

Pastel Film imzalı dizi, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak. Bakalım saha dışındaki bu destek, dizideki atmosfere nasıl yansıyacak?