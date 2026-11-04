Cansu Dere zamanı durdurmuş: Yeni projesinde Şehrazat oldu

Eğlence

Cansu Dere, tabii platformu için hazırlanan "Binbir Gece Masalları" dizisinde Şehrazat karakterine hayat veriyor. İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaştığı projeden gelen ilk kareler, oyuncunun alışılmış tarzının çok dışında bir görünümle karşımıza çıkacağını kanıtladı. Örgülü saçlar, işlemeli başlıklar ve gösterişli dönem kostümleriyle dikkat çeken Dere, bu yeni imajıyla şimdiden merak uyandırdı.

İşin en can alıcı noktası ise 46 yaşındaki oyuncunun eski fotoğraflarıyla yeni karelerinin yan yana gelmesi oldu. Yüz hatlarındaki benzerlik o kadar çarpıcı ki, hayranları Dere'nin yıllar geçmesine rağmen görünümünü büyük ölçüde korumasına tam not verdi. Dürüst olalım, çoğu kişi bu yaşlarda böyle bir tazeliği nasıl koruyor, sırrını öğrenmek istiyoruz.

Kariyerinde Sıla, Ezel'deki Eyşan, Anne'deki Zeynep, Şahsiyet'teki Nevra ve Sadakatsiz'deki Asya gibi ikonik karakterlere imza atan oyuncu, her projesinde farklı bir auratla karşımıza çıkmaya alıştırdı bizi.

Sadece dijitalle de yetinmiyor gibi görünüyor. Sadakatsiz'in 2022'de final yapmasının ardından ana akım televizyona dönme hazırlıkları da sürüyor. Medyapım tarafından NOW için hazırlanan ve ilk etapta "Mavi Orkide" olarak duyurulan yeni dizinin başrolü için adı geçiyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı projenin isminin değişeceği ve ocak ayında izleyiciyle buluşmasının planlandığı söyleniyor ancak kadro ve tarih henüz resmileşmedi.

Sizce Cansu Dere'nin bu dönem kostümlü hali nasıl olmuş, Şehrazat karakteri yakışmış mı?