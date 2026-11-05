Yörük Kızı'nda kadro krizi: Lara Aslan diziden ayrıldığını duyurdu

Eğlence

TRT 1 için hazırlanan Yörük Kızı dizisinde Alya karakterini canlandıracak olan Lara Aslan, projede yer almayacağını sosyal medya üzerinden duyurdu. Henüz çekimler başlamadan yaşanan bu kadro değişikliği, Aslan'ın çarpıcı iddialarıyla gündeme geldi.

Aslan, kararın kendi iradesi dışında alındığını belirterek, başka bir kadın oyuncunun kişisel talebinin bu sonucu doğurduğunu öne sürdü. Paylaşımında "bir oyuncunun emeğiyle kazandığı bir işin, başka bir kadın oyuncunun kişisel talebiyle elinden alınmasını kabul etmiyorum" diyen genç oyuncu, kişisel ilişkilerin çalışma hakkı üzerinde söz sahibi olmaması gerektiğini vurguladı. Ancak bahsettiği diğer oyuncunun kim olduğuyla ilgili isim vermedi.

Aslan'ın kadroya katıldığı sadece birkaç gün önce duyurulmuştu. Dizideki rolüyle başrol Güneş'in kuzeni ve İstanbul'daki en yakın ismi olması planlanan Alya karakteri, böylece oyuncusuz kaldı. Projenin başrollerinde Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran yer alırken; Olgun Şimşek ve Genco Özak da kadroda bulunuyor. Bozdağ Film imzalı dizinin yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut üstleniyor.

Sosyal medyadaki veda mesajında kadın dayanışmasına da değinen Aslan, "Kadın kadının yurdudur" sözünün, birbirinin emeğine ve mesleki varlığına saygı duymakla mümkün olduğunu söyledi. Yaşanan haksızlığı sessizce kabul etmek istemediğini belirten oyuncu, yapımcı Mehmet Bozdağ'a, TRT ailesine ve yönetmenlere destekleri için teşekkür ederek ekibe başarılar diledi.

TRT veya yapım şirketinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Çekimler başlamadan yaşanan kadro değişikliği dizi çevrelerinde gündem oldu.