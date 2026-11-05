Dizi dünyasında maaş savaşları: Oyuncular 'fedakârlık' talebine karşı çıktı

Eğlence

Televizyon sektöründe reklam gelirlerinin azalmasıyla başlayan ekonomik kriz, oyuncu ücretleri üzerinden yeni bir tartışmayı tetikledi. Sektörde oyuncuların ücretlerinde indirime gitmeleri ve fedakârlık yapmaları istenince, ünlü isimlerden itirazlar gelmeye başladı.

Altı Üstü İstanbul dizisinde rol alan İlker Aksum, ücret indiriminin doğru olup olmadığı sorusuna net bir cevap verdi: "İstenmemeli, istenilirse de yapılmamalı". Diziler arasındaki kıyasıya yarışa da değinen Aksum, dizisinin geleceğine ilişkin "biz galiba devam" dedi.

Özge Özpirinçci ise durumun sadece başrollerin ücretlerinden vazgeçmesiyle çözülemeyeceğini savunuyor. Sektörün binlerce kişiye istihdam sağladığını ve bunun bir magazin malzemesi olmaması gerektiğini belirten Özpirinçci, "Fedakârlık olarak adlandırılmasını da doğru bulmuyorum" diyerek tepkisini koydu.

Hazar Ergüçlü, problemin uzun zamandır var olduğunu ancak artık sınırın gelindiğini düşünüyor. Oyuncuların feragat etmesinin durumu kökünden çözüp çözmeyeceğinden emin olmayan Ergüçlü, çok sayıda insanın işsiz kalmasından üzüntü duyduğunu ve ekip arkadaşlarına yardımcı olmak istediğini ekledi.

Sektördeki krizin sadece yıldız isimlerle sınırlı olmadığına dikkat çeken Asena Tuğal, star oyuncuların aldığı paranın küçük bir detay olduğunu, diğer oyuncuların çok daha zor durumda olduğunu belirtti. Kaan Urgancıoğlu ise set çalışanlarının yaşadığı zorlukların farkında olduğunu söyleyerek durumun bir an önce düzelmesini diledi.

Krizin faturası kime kesilecek yoksa herkes gerçekten ortak bir çözüm bulabilecek mi, göreceğiz.