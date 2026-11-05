Merve Boluğur rotayı Yunanistan'a kırdı: Artık vize derdi yok!

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Merve Boluğur, Yunanistan'dan Golden Visa almak için harekete geçti. Gayrimenkul danışmanı İpek Karaca ile anlaşan oyuncu, yatırım ve oturum işlemlerini tamamlamak için yakında Yunanistan'a gideceğini açıkladı. Etiler'de gazetecilere konuşan Boluğur, bu adımın kendisine yeni kapılar açabileceğine inandığını söyledi.

Boluğur'un yanındaki gayrimenkul danışmanı arkadaşı, oyuncunun Yunanistan'dan Yunanistan'dan ev alacağını, Golden Visa aldığını ve ömür boyu kalacağını belirtti. Vize prosedürlerinden kurtulmanın rahatlığını yaşayacak olan oyuncu, "Ben gezmeyi seven bir insanım. Vize derdi kalmayacak. Belki yurt dışında da bir şeyler yaparım" diyerek heyecanını dile getirdi.

Aslında seyahati yaz ayları için planladığını ancak takvimin öne çekildiğini söyleyen Boluğur, bir hafta kalıp döneceğini ekledi. Tabii ki AVM'lerin cazibesi tatilde bile peşini bırakmıyor; oyuncu, "AVM insanı tatilde affetmez" diyerek durumu espriyle karışık özetledi.

Sırf vize kuyruklarından kurtulmak için ev almak mı? İşte buna gerçek bir 'hayat kalitesi' yükseltmesi denir!