Pınar Deniz 33 oldu: Kaan Yıldırım'dan romantik sürpriz

Eğlence

Oyuncu Pınar Deniz 33 yaşına girdi. Eşi Kaan Yıldırım, Deniz’in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Kaan Yıldırım, eşi ve oğulları Fikret Hakan’ın birlikte olduğu bir kareyi paylaşarak, “İyi ki doğdun karıcığım” notunu düştü.

17 Eylül 2024’te Roma’da sade bir törenle dünya evine giren çift, 1 Nisan 2025’te oğulları Fikret Hakan’ın doğumuyla anne baba olmuştu. Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde annelik sürecine dair konuştuklarında, “Kaan olmasa çok zorlanırdım. İyi bir eş, iyi bir babaya sahip olmak bir annenin başına gelebilecek en güzel şey” diyerek eşine olan minnetini dile getirmişti.

Doğum gününü ailesiyle geçiren Deniz’e gelen bu romantik mesaj, kısa sürede büyük ilgi gördü. Şeker aile tablosuna biz de bayıldık, sizce de çok tatlı değiller mi?