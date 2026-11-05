Yılmaz Erdoğan'dan kam davulu hatası için özür

Eğlence

Oyuncu, senarist ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, 'Organize İşler: Karun Hazinesi' dizisindeki kam davulu sahnesi nedeniyle sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Özellikle kam davulunun yasaklı madde ticareti yapan gruplarla ilişkilendirilmesi, kültürel değerlerin temsil biçimine yönelik eleştirileri beraberinde getirmişti.

Türk ve Orta Asya geleneklerinde, şaman kültüründe manevi anlamı olan kam davulunun yanlış bir bağlamda gösterilmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Eleştirilerin ardından Erdoğan, GÖK-DER yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşme sonrası bir açıklama yayımlayan yönetmen, kültürel hassasiyetlerin yeterince bilinmemesinden kaynaklanan bir özensizlik yaşandığını kabul etti.

Erdoğan açıklamasında, kam davulunun bir çalgı aleti olarak kullanılmasının kutsiyetini zedelediğini bilmediklerini ve bu sahneyi çekerken hiçbir art niyet taşımadıklarını belirtti. Türk milletinin kadim kültürüne, tarihine, inancına, milli ve manevi değerlerine her zaman saygı duyduğunu dile getiren isim, bu yaklaşımını yıllardır eserlerinde dile getirdiğini söyledi.

Yaşanan durumu "bilgi eksikliğine dayalı bir özensizlik" olarak tanımlayan Yılmaz Erdoğan, hem ekibi adına hem de kendisi adına, istemeden de olsa duyguları incinen seyircilerden özür diledi. Karşılıklı anlayışa dayalı bir görüşme gerçekleştirdiği için memnun olduğunu ekleyerek konuyu kapattı.

Kültürel miras söz konusu olduğunda 'bilmiyordum' demek maalesef durumu kurtarmıyor, detaylar atlanınca sonuç böyle oluyor.