Cüneyt Arkın ailesinden telif bombası

Eğlence

Cüneyt Arkın’ın oğulları Murat ve Kaan Cüreklibatır, babalarının başrolünde olduğu birçok filmin izinsiz şekilde yayınlandığını belirterek altı film şirketine dava açtı. Erman Film, Arzu Film, Burç Film, Uzman Filmcilik, Sistem Filmcilik ve Fanatik Dijital Görüntü Sistemleri'nin; filmleri televizyon kanalları, sosyal medya ve dijital platformlarda izinsiz paylaştığı iddia ediliyor.

Ailenin avukatı Bişar Abdi Alınak, Cüneyt Arkın ve mirasçılarının 70 yıl boyunca bu yayınlardan en ufak bir gelir elde edemediğini açıkladı. Aile, filmlerin yayınlanmasının durdurulması ve erişimin engellenmesi için mahkemeden tedbir talebinde bulundu.

Kaan ve Murat Cüreklibatır, attıkları bu adımın Yeşilçam’daki tüm emektarların haklarını koruma mücadelesinde bir örnek olmasını umuyor.