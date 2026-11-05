MasterChef Türkiye'de ortalık karıştı: Şadi ve Ayşe birbirine girdi

Eğlence

MasterChef Türkiye 2026'nın 3 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde Ayşe ve Şadi arasındaki kavga geceye damga vurdu. Oylama sırasında Şadi'nin Ayşe'ye yönelik sert sözleri ve hareketleri ortamı iyice gerince, Mehmet Şef araya girip iki yarışmacıyı da stüdyodan gönderdi. Sosyal medyada büyük tepki çeken bu anlar, beraberinde ciddi iddiaları da getirdi.

Olayın ardından sosyal medya hesapları, Şadi'nin yarışmadan diskalifiye olacağını iddia etmeye başladı. Ancak yapım şirketinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. yeni bölüm yayınlanmadı, eski bölüm ekrana geldi.

Tartışmaların gölgesinde kalan yarışmada haftanın dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Bireysel dokunulmazlığı alan isim ise Kübra oldu. Günün eleme adayları ise Tolgahan ve Ayşe olarak belirlendi.

Mehmet Şef'in sert tavrı ve stüdyodan kovma hamlesi sonrası Şadi'nin gerçekten veda edip etmeyeceğini hep beraber göreceğiz. Sizce Şadi'nin tavırları diskalifiyeyi hak edecek kadar ileri gitti mi?