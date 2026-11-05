Yıldız Tilbe'den ateş turuncusu sürprizi

Eğlence

Yıldız Tilbe, uzun ve katlı saçlarını ateş turuncusuna boyatarak radikal bir değişikliğe gitti. Şarkıcı, kuaför salonunda çekilen ve yeni tarzını sergilediği görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Videolarda, kuaförünün şekil verdiği saçlarını incelerkenki neşeli halleri dikkat çekiyor.

Paylaşım takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum alırken, Yıldız Tilbe'nin kuaförüyle girdiği diyalog da dikkat çekti. Tilbe'nin esprili bir şekilde yaşını sorması üzerine kuaförü "28 diyebilirim" yanıtını verdi. Bu cevaba kahkahayla karşılık veren şarkıcı, durumu onayladı.

Renk seçimi oldukça iddialı, bizce tam bir Yıldız Tilbe hamlesi olmuş. Peki sizce bu turuncu tonu yakışmış mı yoksa biraz fazla mı kaçmış?