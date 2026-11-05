Gülsim Ali'den radikal karar: Roma sokaklarında kısa saçlar!

Eğlence

Gülsim Ali, Roma tatilinde arkadaşlarıyla birlikte gezdiği tarihi sokaklardan kareleri takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, saçlarını kısaltarak görünümünde radikal bir değişikliğe gitti ve yeni tarzını şehrin tarihi noktalarında verdiği pozlarla sergiledi.

Şehir stiline uygun kombinleri ve neşeli halleriyle dikkat çeken Ali, paylaşımlarına "Lütfen daha fazla aşk" notunu ekledi. Kısa saçlı yeni imajı, sosyal medya hesabında kısa sürede çok sayıda yorum ve ilgi topladı. Bizce bu taze görünüm Roma'nın ruhuna çok yakışmış, tam bir 'yeni başlangıç' enerjisi var.

Sizce kısa saçlar Gülsim Ali'ye yakışmış mı, yoksa eski saçlarını mı özleriz?