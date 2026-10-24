Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı

Eğlence

Yılmaz Erdoğan bu kez projeleriyle değil, sosyal medya hesabıyla gündemde. 24 Ekim'de sosyal medyada yayılan haberlere göre, sanatçının X hesabı platform tarafından askıya alındı.

İşlemin hangi gerekçeyle uygulandığına ilişkin doğrulanmış bir açıklamaya henüz ulaşılamadı. Hesabın yeniden açılacağı tarihe ya da itiraz sürecine dair de net bir bilgi bulunmuyor.

Sanatçı, son olarak 16 Ekim'de Netflix'te yayınlanan sekiz bölümlük Organize İşler: Karun Hazinesi'nde yeniden Asım Noyan karakterine hayat vermişti. Senaryosunu da kendisinin yazdığı yapım, hikayeyi bir hazine arayışı üzerinden anlatıyordu.

Bir Demet Tiyatro'daki Mükremin Çıtır'dan İnci Taneleri'ndeki Azem Yücedağ'a, Vizontele'den Kelebeğin Rüyası'na kadar pek çok ikonik işe imza atan Erdoğan, aynı zamanda BKM ve Çok Güzel Hareketler Bunlar ile genç yeteneklerin önünü açmıştı. Ama şu anki durum pek de 'çok güzel' görünmüyor.

Bakalım X yönetimi bu duruma bir açıklama getirecek mi yoksa Asım Noyan'ın hesabı gizemini korumaya devam mı edecek?