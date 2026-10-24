MasterChef'te eleme potası netleşti: 5. ve 6. adaylar belli oldu

Eğlence

MasterChef Türkiye'de 22 Ekim 2026 tarihli bölümde heyecan tavan yaptı. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği su böreği düellosunda mavi takım galip gelerek dokunulmazlığı kaptı.

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için siyah önlüklerini giyerek yeniden mutfağa girdi. Bu turda yarışmacılardan 20 dakikada çikolatalı sufle yapmaları istendi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Enes oldu.

Haftanın üçüncü eleme potası, dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Enes, Nilay'ı eleme potasına gönderdi. Yapılan oylama sonucunda ise altıncı eleme adayı Burçin olarak belirlendi.

Böylece bu haftanın eleme listesi Enes, Emre, Ayşe, Eyyüp Can, Nilay ve Burçin olarak netleşmiş oldu. Su böreği için verilen bir saatlik süre ve suflelerin hızı derken, kimin veda edeceği merak konusu.

Sizce bu listeden kimin gitmesi daha şaşırtıcı olur?