MasterChef Türkiye'de yeni bölüm var mıydı?

Eğlence

Birileri yine telaşlanmış, Yeni bölüm yok mu? diye sormaya başlamış. Sakin olun, 23 Ekim 2026 Cuma akşamı yayın akışında hiçbir değişiklik yoktu. Yarışma, her zamanki yeri TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Peki, neden böyle bir kafa karışıklığı yaşandı? Aslında sebep basit. Gün içinde saat 12.00'de ve gece 00.15'te yayınlanan tekrar bölümleri, bazı izleyicilerin yeni bölümün olmayacağı şeklinde bir sonuca varmasına yol açmış olabilir. Ama gerçek şu ki, yeni bölüm 23 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de TV8'de başladı.

TV8'in o günkü yayın akışına baktığımızda; öğlen 12.00'de tekrar, akşam 20.00'de yeni bölüm ve gece 00.15'te tekrar şeklinde bir düzen vardı. Ayrıca saat 16.00'da Zuhal Topal’la Yemekteyiz'in yeni bölümü de ekrandaydı.

Yarışmayı televizyondan izlemek istemeyenler için TV8'in resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası vardı. Önceki bölümler ve öne çıkan anlar da yine kanalın resmi dijital platformlarında yer alıyor.

Burada küçük bir uyarı yapalım: Sosyal medyada "MasterChef canlı izle" başlığıyla paylaşılan bağlantılara dikkat. Bu linklerin çoğu resmi olmayan sitelere yönlendiriyor ve zararlı yazılımlardan veri hırsızlığına kadar ciddi riskler taşıyor. Yarışma zaten TV8'den şifresiz yayınlanırken maceraya gerek yok, resmi kanallardan şaşmamak en mantıklısı.

Sizce de bu tekrar bölümleri yüzünden yaşanan kafa karışıklığı biraz komik değil mi?