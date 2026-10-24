Hakkı Bulut sahnede fenalaştı

Eğlence

Şarkıcı Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir mekanda sahne aldığı sırada fenalaştı. Şarkı söylediği esnada aniden rahatsızlanan sanatçıya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi mekanda yaptı.

Sedyeyle mekandan çıkarılan Bulut, ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen sanatçının hastanedeki tedavisi sürdü.

Geçmişi müzikle dolu olan sanatçı, 1967'deki ilk plağı Leylam'da Orhan Gencebay ve Arif Sağ'ın eşlik ettiği, 1969'da ise Türkiye çapında sevilen İkimiz Bir Fidanız eserini çıkardığı biri. Kariyeri boyunca 65 albüm ve 18 plak çalışması yapan, binle aşkın bestesi bulunan sanatçının ayrıca 12 sinema filmi var.

Çok geçmiş olsun, sahnelere hızlıca dönmesi dileğiyle.