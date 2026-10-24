Yaprak Dökümü'nün Şevket'i yıllar sonra karşımızda: Değişimi şaşırttı

Eğlence

Yaprak Dökümü'nde Şevket Tekin karakterini canlandıran 45 yaşındaki Hasan Küçükçetin'in zaman içindeki değişimi gündem oldu. Dizideki ilk döneminde kısa ve koyu renkli saçlarıyla gördüğümüz oyuncunun son görüntülerinde saçlarının kırlaştığı, bıyık ve kirli sakal bıraktığı dikkat çekiyor.

Aslında hikaye şöyle gelişmiş: Dizide başlangıçta Ali Rıza Bey'in oğlu Şevket'i Caner Kurtaran oynuyordu ama o ayrılınca bayrağı Hasan Küçükçetin devraldı. 2008-2009 sezonunda ekibe dahil olan oyuncu, final bölümüne kadar bu karakteri canlandırdı.

Küçükçetin, 2025 yılında verdiği bir röportajda bu sürece dair ilginç bir detay paylaşmıştı. Rolü başlangıçta sadece 12 bölüm için kabul ettiğini ama sonunda bu süreci yaklaşık iki buçuk yıl boyunca sürdürdüğünü anlatmıştı.

Sadece Yaprak Dökümü ile değil, Muhteşem Yüzyıl ve Diriliş Ertuğrul gibi popüler dizilerde de rol alan oyuncunun bu yeni imajı dikkat çekti.

Sizce Şevket'in bu yeni hali nasıl olmuş, yakışmış mı?