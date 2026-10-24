Yetenek Sizsiniz'in minik Baha'sı büyüdü: Hülya Avşar anıları hâlâ peşini bırakmıyor

Eğlence

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2013 sezonunda minicik yaşıyla bateri başına geçip herkesi büyüleyen Baha Bayırlı, aradan geçen yılların ardından bir görüntülü görüşmeyle karşımıza çıktı. Programın en çok konuşulan anlarından birine, jüri üyelerinden Hülya Avşar'ın Baha'nın poposunu ısırmasıyla imza atılan o dönemden sonra Baha, finale kadar yükselmiş ancak birincilik o sezon stand-up yapan Atalay Demirci'ye gitmişti.

Kocaman bir delikanlı olan Baha, Yeni Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduğunu ve üniversitede davul eğitimi almak için hazırlandığını, bu hazırlığın yurt dışı için olduğunu anlattı. Müziği hiç bırakmadığını ve şu an birden fazla enstrüman çalabildiğini belirterek kendisini çok yönlü olarak tanımlıyor.

Şöhretin etkileri üzerine konuşan Baha, programın izlerinin bugün bile peşini bırakmadığını gülerek paylaştı. Arkadaşlarıyla dışarıdayken kendisine takılındığını, sokakta da tanınıp selam verildiğini söyledi. Geçmişteki görüntülerine baktığında şaşırdığını belirten Baha, o dönemki özgüveninin bomba gibi olduğunu ve bugün de yerinde olduğunu ekledi.

Yaşananlardan pişman olup olmadığı sorulduğunda ise "Şu anda hiçbirinden pişman değilim, hatta aksine" yanıtını verdi. Görüşmenin sonunda, o yıllarda çocuk olduğu için gece programlarına konuk olarak gidemediğini hatırlatan Baha, sohbeti yapan isim ise dramatik bir sözleşme krizi gibi bir hikâye anlatmadığı için arkaya duygusal müzik koyamayacağını söyledi.

Sizce o dönemki özgüveni hâlâ yerinde mi, yoksa sadece bir nostalji rüzgarı mı esiyor?