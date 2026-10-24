Recep İvedik 8'den ilk fragman geldi: Güvenlik görevlisi Recep ile tanışın

Eğlence

Disney+, yerli içerik atağına devam ederken izlenme rekorları kıran serinin yeni halkası Recep İvedik 8'in ilk fragmanını paylaştı. Yapımın iki ayrı kısımdan oluşacağı önceden açıklanmıştı; şimdi ise serinin ilk kısmı olan “Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye” filmi ilk fragmanıyla karşımızda.

Togan Gökbakar'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, Şahan Gökbakar yine o çok bildiğimiz ikonik karakteri canlandırıyor. Hikâye bu kez borç batağında yüzen dostu Nurullah'ın kahvehanesini kurtarmak isteyen Recep'in etrafında dönüyor. Recep, bu krizi çözmek için çareyi Hulusi'nin yerine işe girmekle buluyor.

Serinin her bölümünde farklı bir meslekle karşımıza çıkan Recep'in bu seferki tercihi ise güvenlik görevlisi olmak. Hulusi'nin yerine geçtiği iş yerinde kendi kural tanımaz yöntemlerini uygulamaya başlayan Recep, doğal olarak yine beklenmedik ve komik olayların tam merkezine düşüyor.

“Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye”, sadece Disney+ abonelerine özel olacak. Ancak fragman gelse de filmin tam olarak ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.

Recep'i güvenlik görevlisi kıyafetleriyle hayal edebilen var mı? Kaos garantili görünüyor!