Karaköy'den Çin'e: Yakışıklı Mısırcı'nın milyonluk reklam iddiası

Eğlence

Bir mısır markasının davetiyle Çin'e giden Alper Temel, sosyal medyada dolaşan iddialarla yeniden gündeme geldi. Fenomen ismin, bir reklam filmi için 6,5 milyon TL'ye anlaştığı konuşuluyor. Ancak reklam bedeline ve ev aldığına dair iddialar henüz doğrulanmış değil.

Karaköy'de kardeşiyle beraber mısır ve kestane satarken, bir Rus influencer'ın çektiği videoyla tanınmaya başlayan Temel, kısa sürede "Yakışıklı Mısırcı" lakabını kaptı. Görüntülerin farklı ülkelerde yayılmasıyla beraber, tezgahı turistlerin fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği bir noktaya dönüştü. Bu yoğun ilgi üzerine Temel, verdiği röportajda durumun İstanbul'un tanıtımına katkı sağladığını belirtmişti.

Şöhretini sınırların ötesine taşıyan Temel, Çinli bir mısır markasının davetiyle ülkeye gitti. Burada da tezgah başına geçen isim, farklı şehirlerdeki semt pazarlarında Türk usulü mısır közleyerek ziyaretçilerle buluştu. Karaköy'den başlayan bu yolculuğun Çin'e kadar uzanması ve orada gördüğü ilgi, onu haberlerin merkezine taşıdı.

Sizce sokak satıcılığından milyonluk reklam anlaşmalarına uzanan bu hikaye gerçekse, yeni favori fenomenimiz belli oldu mu?