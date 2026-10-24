Büşra Develi Mısır'da siyahlarla yıktı

Eğlence

Büşra Develi'nin rotası bu kez Mısır'dı. Oyuncu, 9. El Gouna Film Festivali'nin kapanış gecesinde kırmızı halıda boy gösterdi. Gece için tercih ettiği yırtmaçlı siyah elbisesiyle kameraların karşısına geçen Develi, iddialı kesimiyle geceye damga vurdu.

Züleyha Kuru imzalı tasarımıyla poz veren oyuncunun duru güzelliği ve şıklığı sosyal medyada paylaşıldı. Vogue Arabia da oyuncunun bu festival görünümüne yer verdi.

Fi dizisindeki Bilge karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Büşra Develi, kariyeri boyunca Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Akıncı ve Erkek Severse gibi dizilerde rol almıştı. Sinema tarafında ise Ayla, Hadi Be Oğlum ve Arada filmleriyle karşımıza çıkmıştı. Sadece oyunculuğuyla değil, tarzıyla da her zaman dikkat çeken Develi, bu kez Mısır'da şıklık dersi verdi.

Siyah elbisenin o iddialı kesimi ve Büşra'nın asaleti birleşince ortaya çıkan görüntüye biz bayıldık. Sizce de siyah ona çok yakışmıyor mu?