Kazım: Yarım Kalan filminden ilk fragman geldi: Cem Yiğit Üzümoğlu için 19 kilo şoku

Eğlence

Kazım Koyuncu’nun yaşamından esinlenen “Kazım: Yarım Kalan” filmi, yayınlanan ilk tanıtımıyla gündeme geldi. Kendi sesini bulma arayışını dünyayı daha iyi bir yer yapma sevdasıyla birleştirerek milyonların sesi haline gelen sanatçının müziğini, mücadelesini ve ilham veren hikâyesini bugünün dünyasına taşımayı vaat ediyor.

Filmin en çok konuşulan detayı ise başroldeki Cem Yiğit Üzümoğlu’nun performansı. Oyuncu, Kazım Koyuncu karakterine bürünmek için hazırlık sürecinde tam 19 kilo vermiş. Bu derece bir fiziksel değişim, rol için gerçekten ne kadar hırslı olduğunu gösteriyor; bizce bu adanmışlık filmi bambaşka bir seviyeye taşır.

İlk fragman oldukça atmosferik başlamış. Yarı karanlık bir odada, açık pencerenin önünde elinde gitarıyla duran Cem Yiğit Üzümoğlu, Kazım Koyuncu’nun “Gelavera Deresi” şarkısının giriş melodisini çalıyor. Akustik gitar tınılarıyla süslenen bu görüntüler, izleyiciyi sanatçının iç dünyasına davet ediyor. Sosyal medyada kısa tanıtıma “Heyecanla bekliyoruz” yorumları ve beğeni yağdı.

Kadroya baktığımızda ise tam bir yıldızlar geçidi var. Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Taner Birsel, Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Ozan Çelik, İlker Sami Kılıç, Onur Durmaz, Baran Bölükbaşı, Celal Öztürk, Ozan Taylan Elver ve Erdem Akın filmde yer alıyor. Ayrıca Şevval Sam da konuk oyuncu olarak kadroda karşımıza çıkacak.

Takvimleri işaretleyin; “Kazım: Yarım Kalan” 1 Ocak’ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Sizce Cem Yiğit Üzümoğlu, Kazım Koyuncu’nun ruhunu yansıtabilmiş mi?